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美樂花園兩房月租1.3萬

2021-07-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門美樂花園7座中層G室，面積591方呎，兩房間隔。據了解，租客為區內客，以1.3萬元「即睇即租」，呎租22元，以單位市值約615萬元計算，租金回報率達2.5厘。

　　香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站海桃灣1座中低層D室，面積505方呎，以2.1萬元租出，呎租41.6元。



  據悉，新租客為一家三口，業主10年3月以約448萬元購入，現享回報約5.6厘。

　　利嘉閣高級經理黃凱達表示，鰂魚涌太古城安盛台寧安閣中層G室，面積約530方呎，兩房間隔，望開揚園景，以21500元租出，呎租約41元。據悉，業主09年11月以約428萬元購入，現租出可享租金回報率約6厘。
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