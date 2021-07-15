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匯璽II一房月租1.8萬

2021-07-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業市務經理（銷售）魏澤華表示，南昌站匯璽II第3B座極高層F室，面積350方呎，一房間隔，原叫租1.9萬，議價後以1.8萬租出，呎租51.4元。據悉，新租客睇樓2次後即決定承租，業主於19年6月以約988.8萬購入，租金回報2.2厘。

　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第2B座高層C室，面積605方呎，三房間隔，望山景，獲租客以1.6萬租入，呎租約26.4元。據了解，業主於16年以675.3萬購入，租金回報達3厘。據悉，租客為區內客。



　　中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Park第6座頂層連天台戶，面積465方呎，兩房連儲物房間隔，原叫租1.8萬，議價後以1.65萬租出，呎租35.5元。據悉，業主於去年1月以約645.36萬一手購入，租金回報達3.1厘。
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