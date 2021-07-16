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天晉兩房月租兩萬

2021-07-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳天晉6座高層E室，面積538方呎，兩房間隔，議價後以2萬元租出，呎租約37.2元。據悉，新租客為單身男士，業主於14年3月以約625萬購入，現享回報約3.8厘。

　　中原副分區營業經理麥偉成表示，上水歐意花園B型單號屋，面積1459方呎，議價後以31000元獲承租，呎租21.2元。據了解，業主於96年以718萬購入，是次租出單位可享約5.2厘租金回報。



　　香港置業分區董事梁龔和表示，奧運站浪澄灣6座極高層D室，面積549方呎，兩房間隔，以2.2萬租出，呎租40.1元，據了解，新租客心儀物業座向好，陽光充足，在睇樓2次後決定承租上述單位。業主於18年9月以約1100萬購入，租金回報2.4厘。

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