飽覽維港美景 碧苑大廈高曠寬廳展現空間

西半山為傳統豪宅所在地，地勢較高，享有高度私隱。是次介紹坐落在此地段的碧苑大廈，實用面積更逾2690方呎，裝潢清雅柔和，4房雙套設計，附設大露台，居高臨下，既可飽覽西區市景，同時將維港海景盡收眼底。老牌豪宅碧苑大廈位於寶珊道，僅提供40伙，主打大單位，實用面積約由2499至2691方呎不等，放盤罕有。碧苑大廈位置上背靠山巒，住戶駕車經干德道前往中環亦只需約10餘分鐘，前往蘭桂坊等消閒熱點相當方便。另一方面，項目位處11小學校網，中西區中學校網，名校林立，包括有嘉諾撒聖心學校、英皇書院及聖士提反女子中學等。事不宜遲，馬上帶大家走訪這個碧苑大廈中層A室，實用面積2691方呎，甫入單位，即為巨型廳堂，全室鋪設淺木地板，客飯兩廳涇渭分明，天花均裝有天花滲燈，透出柔柔光線，另兩廳分別掛有華麗水晶吊燈點綴，整體感覺高貴。客廳置有兩組灰色絨布質料沙發，以L形排列，與電視距離適中，一隅擺放鋼琴仍有大量活動空間。而飯廳開則同樣寬廣，玻璃圓桌配以6張中式木製餐椅，下方為棕色系異國風情花紋地氈，輕易地分隔出飯廳空間，亦在視覺上保持一致，為餐區添上特色。放盤附有大賞景露台，以灰色瓷磚鋪設，現場所見放有大量盆栽，色彩斑斕，在灰色背景下更顯凸出，於此外望，居高臨下優點，景觀上不僅享有開揚西區市景，視野更可及維港海景。單位設有4房2套，各房開則工整，實用性高，部分更已有訂造及頂大衣櫃等家具，當中主人套房面積寬敞，安放棕色雙人大牀後可以三邊下牀，並配備雙邊大窗戶，從不同方向引光入室，亦有助一室空氣流通。