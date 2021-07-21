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藍灣半島三房月租三萬

2021-07-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座中層B室，面積733方呎，三房連套房及工人房間隔，望海景，獲租客以3萬租入，呎租40.9元。據了解，業主於03年6月以344萬購入，按買入價計算，租金回報約10厘。

　　祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門叠茵庭8座中層F室，面積383方呎，兩房間隔，以月租1.16萬租出，呎租30.3元。據悉，租客為外區客，若以單位市值548.5萬作計算，該租金回報率達2.5厘。



　　美聯業務董事周鍵喬表示，長沙灣碧海藍天3座低層G室，面積494方呎，兩房間隔，月租1.68萬，呎租約34元。據悉，業主於21年3月斥資800萬購入，租金回報率2.52厘。
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