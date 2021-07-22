中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城36座中層B室，面積478方呎，三房間隔，議價後以795萬易手，呎價16632元。據了解，原業主15年以625萬購入，是次沽出帳面獲利約170萬離場，升值約27.2%。
迎海．星灣呎價20667元
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山迎海．星灣18座高層A室，面積1379方呎，屬四房連雙套房間隔，原叫價2900萬，議價後以2850萬連車位易手，呎價20667元。據了解，原業主14年以1919萬購入，帳面獲利931萬，升值49%。
利嘉閣高級經理朱子華表示，元朗Park Yoho Genova第18B座低層連平台特色戶，面積604方呎，三房間隔，另連210呎平台，成交價920萬元，呎價15232元。據悉，原業主17年11月以約887.4萬購入，轉手帳面獲利約32.6萬，升值約3.7%。
藍灣半島兩房887萬沽
利嘉閣助理分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島6座極高層F室，面積約489方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，原叫價928萬，議價後以887萬成交，呎價18139元。據悉，原業主06年12月以約276.5萬購入，現轉手帳面獲利約610.5萬，升值約2.2倍。