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啟德龍譽一房月租1.7萬

2021-07-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽1A座極高層E室，面積350方呎，一房間隔，議價以1.7萬元租出，呎租48.6元。據悉，新租客為情侶，業主今年4月以約970.7萬元購入，租金回報2.1厘。

　　利嘉閣分區董事余文偉稱，長沙灣家壹低層F室，面積約220方呎，採開放式間隔，以1.1萬元獲承租，呎租約50元。據悉，業主19年4月以約476.2萬元購入，租金回報率約2.7厘。



　　香港置業區域市務經理（銷售）許鷹傑表示，奧運站凱帆軒2座中層B室，面積465方呎，兩房間隔，議價後以1.9萬租出，呎租約40.9元，據悉，新租為印度籍夫婦，業主11年8月以約638萬元購入，現享租金回報約3.6厘。
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