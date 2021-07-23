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瓏門高層兩房月租1.5萬

2021-07-23 列印
　　祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門瓏門6座高層C室，實用面積483呎，兩房兩廳，租客為外區客，鍾情屋苑屬區內優質新盤，配備會所設施，兼屬鐵路站上蓋物業及座落市中心地段，購物相當方便，加上鄰近小朋友上學地點，遂便決定以1.5萬元「即睇即租」，實用呎租為31.1元。

　　袁氏續稱，如以同類型單位銀行估價約964萬作計算，該單位的租金回報率達1.9厘。



　　中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍新晉屋苑Wetland Seasons Park本月累錄約25宗租賃，新近17座高層B3室租出，實用面積485方呎，兩房連儲物房間隔，以月租1.4萬元租出，實用呎租28.9元。業主2020年1月以約602.71萬元一手購入單位，租金回報約2.8厘。

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