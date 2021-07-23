飽覽開闊海景 柏濤小築高曠闊廳延展空間

背山面海是不少人置業考慮，位於舂坎角環角道的柏濤小築，前臨赤柱灣海景。是次精選該盤一座海景洋房，實用面積1425方呎，3房1套設計，一屋品味裝潢佈置，可說是色彩及實用性並重，賣點之一是連私家天台，近距離欣賞海景，隨時享日光浴和燒烤樂。柏濤小築位於環角道32號，樓齡約37年，由4座組成，以低密度發展。項目附近環角小築、松濤小築及南琦等豪宅。出入方面，住客可駕車出赤柱廣場赤柱市集等，只需數分鐘車程，區內有不少餐廳、酒吧及民生商店等。重點是該項目距離南區多個泳灘，瞬間享受陽光與海灘。馬上帶大家參觀放盤，實用面積1425方呎，屬3房1套房，另設工人套房設計。甫入洋房，可見偌大客廳，牆身及天花皆以雪白顏色，旁有一列近落地層架及矮身層架，可放置不同物品，客廳亮點是兩組大沙發，一組是天藍色；另一組是淺藍色，牆身掛有畫作，輕易營造出富有時尚感的舒適氛圍。大廳最大賣點當然是海景，一列寬闊玻璃窗，可將窗外海景引入室內。值得一提，廚房裝上特大趟門，敞開大門，視覺上可將廚房融入客飯廳，入廚時也能與在廳中家人朋友保持互動。拾級以上，是3間睡房及浴室，主人房採用木系家具及同色系地板襯托，感覺自然柔和，窗邊放置了雙人大牀，抬頭便能欣賞明媚風光，而且電視櫃與衣櫃一體式設計，方便實用。另外2間睡房分別擺放小童及嬰兒牀後，尚餘充裕空間放置書桌和沙發。浴室裝潢極簡，潔具齊全，如特大鏡子、座廁、洗手盆及淋浴設備等。住客可從內置樓梯通往私家天台，景觀開揚無遮擋，可把赤柱無垠海景盡收眼底，現場所見，已鋪設條子木板及石卵路，並擺放多組戶外家具，閒時安坐於此，邀請親朋好友舉行聚會，共享天倫之樂。