中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊昨日連錄三宗成交，其中，樂湖居2座低層B室，面積為633方呎，三房間隔，以655萬元沽出，呎價10374元，屬市價，買家為外區上車客。
同日另一成交為麗湖居10座高層C室，面積546方呎，為三房間隔，以595萬元售出，呎價約10897元。
沙田第一城兩房540萬沽
中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳海天晉6B座低層D室，面積347方呎，附設66方呎平台，以773.8萬元售出，呎價約22300元，創屋苑同類呎價新高。
世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城50座低層A室，面積284方呎，兩房間隔，以540萬元沽出，呎價19014元，屬市價。
同區屋苑沙田中心亦錄承接，利嘉閣區域董事郭建民稱，該屋苑新寧大廈低層A室，面積約288方呎，兩房間隔，以550萬元沽出，呎價約19097元。
祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆隆苑高層4室，面積566方呎，以自由市場價550萬元售出，呎價約9717元，屬市價，買家為區外客。
美聯高級分區營業經理何振榮指，荃灣立坊低層7室，面積約434方呎，兩房間隔，獲區內首置客以690萬元承接，呎價約15899元。