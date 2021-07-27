新屯門中心兩房578萬沽
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔3座高層A室，面積約693方呎，為三房連套房間隔，望山景，原先叫價1200萬元，經議價後減價80萬元，以1120萬元易手，呎價16162元。據了解，原業主約於10年1月以513萬購入，現轉手帳面獲利約607萬元，升值約1.2倍。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心4座高層B室，面積462方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以578萬元易手，呎價12511元，屬市價水平。原業主於15年以約395萬元購入，是次轉手帳面獲利約183萬元。
美聯助理區域經理楊浩鴻稱，上水顯峯低層E室，面積558方呎，三房連套房間隔，望開揚景，原叫價775萬元，議價後以730萬元沽出，呎價13082元，買家為同區租客，目前轉租為買。
原業主於10年5月以約250萬元購入，轉手帳面獲利約480萬元，升值約1.9倍。
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田帝堡城2座高層E室，面積547方呎，兩房間隔，原叫價890萬元，議價後以875萬元沽出，呎價15996元。
據了解，原業主於00年1月以306.6萬元購入，帳面獲利568.4萬元，升值1.8倍。