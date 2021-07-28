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PARK YOHO NAPOLI月租1.9萬

2021-07-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO NAPOLI第27B座中層B室，面積718方呎，屬三房連套房間隔，望內園景，獲租客以1.9萬元承租，呎租約26.4元。據了解，業主於19年11月以1147.4萬元購入，租金回報達兩厘。

　　中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌東環1座中層1室，面積639方呎，三房連套房間隔，月租叫價1.85萬元，議價後以1.8萬元租出，呎租28.2元。



藍灣半島兩房呎租44元

  據悉，租客為家庭客，業主於15年以779萬元一手購入，可享約2.8厘租金回報。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層F室，面積455方呎，屬兩房間隔，獲租客以2萬元租入，呎租44元。據了解，業主於16年12月以697萬元購入，租金回報約3.5厘。

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