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屯門綠怡居兩房月租1.25萬

2021-07-30 列印
　　二手再錄市價租務案，中原高級分行經理葉津榮表示，屯門綠怡居3座高層H室，面積482方呎，屬兩房戶型，月租叫價1.3萬元，議價後以1.25萬元租出，呎租25.9元。據悉，租客為三人家庭，業主於97年以269萬元購入，可享約5.6厘租金回報。

啟德天寰呎租44.1元



　　中原分行經理朱偉雄表示，東涌海堤灣畔1座中層D室，面積508方呎，兩房間隔，享山景及海景，月租叫價1.6萬元，議價後以1.5萬元租出，呎租29.5元。據悉，租客為一對情侶，業主今年4月以780萬元買入單位，可享約2.3厘租金回報。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德天寰3座中層N室，面積329方呎，一房間隔，望市景，以1.45萬元租出，呎租44.1元。據悉，新租客為單身女子，業主於17年6月以約681.3萬元購入，租金回報2.6厘。

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