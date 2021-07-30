240呎私家花園 溋玥．天賦海灣素雅裝潢高曠廳堂

大埔白石角有不少低密度豪宅屋苑，其中規模較大為天賦海灣。是次走訪項目2期溋玥．天賦海灣一個特色戶放盤，實用面積1408方呎，3房1套設計，單位內櫳裝修及布置時尚，每間睡房各有主題，最大賣點是連240方呎花園。由信和、嘉華、南豐及永泰合作發展的天賦海灣，為吐露港沿岸屋苑，毗鄰香港中文大學及香港科學園。整個項目分為3期，其中第2期名為「溋玥．天賦海灣」，項目於2012年落成，由13座分層住宅大廈及11座獨立屋組成，合提供逾540伙，戶型多元化。此外，屋苑住客會所「玲玥」，室內佔地約4萬方呎，除有基本的室內室外泳池、健身室外，還有宴會廳及跳舞室等。日常生活方面，住戶可前往屋苑3期的商場，內有超級市場及食肆，或乘搭物業所提供的邨巴前往港鐵大埔墟站及大學站，該處有更多商鋪及食肆選擇。是次走訪的溋玥．天賦海灣5座地下連花園複式放盤，實用面積1408方呎，地下為客飯廳、廚房及花園所在。大廳樓底高曠，空間寬闊，擺放多件大型家具後，仍有充裕布置空間。廳旁設有一列大落地玻璃門，緊接私人花園，現場所見，花園設有木製圍欄，園內放置了戶外布袋型鞦韆，可在此看書或賞樹景，十分寫意。單位的飯廳設計別出心栽，特色天花掛有銀色吊燈，一旁置有大櫃，方便擺放展示收藏品。廚房方面，有U形廚櫃，可供多人同時備餐，而廚房亦連接工人套房。拾級而上，複式上層主要是睡房地帶，為3房1套設計，均間隔四正，擺放寢具無難度。當中的主人套房及另一房間分別外連露台及工作平台，可在此晾曬衣物，而且坐向一致，可望內園泳池及園林景。套廁方面，設有玻璃趟門分隔沐浴區及洗漱區，沐浴區同時設置浴缸及淋浴間，供住客隨喜好選擇。