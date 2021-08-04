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二手屋苑頻錄減價成交

2021-08-04 列印
■將軍澳日出康城緻藍天有中層單位獲買家以1166萬元承接。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳日出康城緻藍天2座右翼中層D室，面積773方呎，屬三房連套房設計，望內園景，議價後以1166萬元沽出，呎價15084元，屬市價水平。據悉，買家為自用客。

富榮花園兩房560萬易手



　　中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅‧方低層F室，面積310方呎，一房間隔，原叫價500萬元，議價後以485萬元易手，呎價15645元。據悉，買家為上車客，購入作自用。原業主於17年12月以462.7萬元一手購入，帳面獲利22.3萬元，升值5%。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御低層H室，面積362方呎，一房間隔，獲區內換樓客垂青，議價後以563萬元購入，呎價15552元，屬市價水平。原業主17年以約464.9萬元購入，是次轉手帳面獲利約98.1萬元。

　　世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀富榮花園18座高層K室，面積431方呎，兩房間隔，望市景，以560萬元（居二價）易手，呎價12993元。據了解，原業主於99年7月以130萬元（未補地價） 購入，帳面獲利430萬元離場，升值3.3倍。

青薈獲首置客665萬承接

　　香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣青薈高層A室，面積341方呎，兩房間隔，望山景，原叫價680萬元，議價後以665萬元沽出，呎價19501元。據了解，買家為首置客。原業主於15年10月以約516.6萬元購入，是次轉售帳面賺約148.4萬元，升值約29%。
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