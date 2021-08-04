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嘉亨灣兩房月租2.13萬

2021-08-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣2座中高層G室單位，面積為498方呎，為兩房間隔，望海景，獲外區客以月租2.13萬元承接，呎租約42.8元。

　　業主於04年8月以約372.1萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6.9厘。



　　祥益高級分行經理林英傑表示，屯門豐景園2座高層8室，面積309方呎，兩房間隔，獲區內短租客承租，月租1.2萬元，呎租38.8元，以單位市值約488萬元作計算，租金回報率達3厘。

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德1號（II）3座低層K室，面積561方呎，屬兩房連儲物房間隔，原叫租2.1萬元，議價後減1000元，以2萬元租出，屬市價，呎租35.7元。據了解，業主於17年1月斥資909.4萬元購入，回報率約2.6厘。
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