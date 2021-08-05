用家主導 二手頻錄減價成交

美聯分行高級營業經理李天傑表示，屯馬線通車後，馬鞍山二手市況暢旺，區內海柏花園連天台特色兩房戶，由區內客以778萬元承接。
海柏花園特色戶778萬沽
海柏花園5座高層單位，實用面積約394方呎，向西南享開揚景，單位附設約329呎天台，屬區內罕有連天台單位，開價約800萬元放盤僅一日，隨即吸引多組客人洽商承接，最終以778萬元成交，實用呎價約19746元。原業主2010年12月份以約270萬元購入上址，帳面大幅獲利約508萬元，物業升值約1.9倍。
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山居屋龍蟠苑C座高層5室，實用面積383方呎，向西北，外望景觀開揚，原開價638萬元，放盤約一個半月，累減20萬元或3.1%，以618萬元沽出，實用呎價16136元。原業主2016年購入上述單位，作價464萬元，持貨五年帳面獲利154萬元，單位期內升值33%。
愉田苑兩房呎價14585元
中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田愉田苑最新錄G座高層3室，實用面積434方呎，兩房間隔，以自由市場價633萬元易手，實用呎價14585元。原業主2018年以540萬元購入單位，持貨三年帳面獲利約93萬元離場，單位升值17.2%。