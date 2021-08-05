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啟德1號一房月租1.58萬

2021-08-05 列印
　　香港置業分行區域董事胡耀才表示，啟德1號3座低層C室，一房間隔，向西南望樓景，實用面積約375方呎，業主以約1.63萬元放租一個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以1.58萬元租出，實用呎租約42.1元。

  新租客為單身男子，心儀單位乾淨企理，故睇樓一次即決定承租。業主於2017年1月以約676.2萬元購入上址。



兆康苑獲內地生「即睇即租」

　　祥益地產高級分行經理龍超君表示，屯門兆康苑錄得「即睇即租」個案，單位為H座高層3室，實用面積449呎，兩房兩廳，租客為內地學生，鍾情該屋苑鄰近鐵路站，往返市區相當方便，預繳一年租金以月租1.08萬元「即睇即租」，實用呎租24.1元。
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