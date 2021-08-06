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啟德天寰天海匯月租2.48萬

2021-08-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德天寰天海匯3座中高層G室，面積635方呎，三房間隔，原先叫租2.7萬元，議價後以約2.48萬元租出，呎租39.1元。據悉，新租客為一家四口，業主於17年6月以約1233萬元購入，租金回報2.4厘。

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天2座高層E室，面積約510方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫租19500元，經議價後減價1000元，以18500元租出，呎租約36.3元。據悉，業主於2019年4月以約955萬元購入，租金回報率約2.3厘。



　　香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德嘉匯1座高層G室，面積372方呎，一房間隔，望海景，議價後以1.68萬元租出，呎租45.2元。業主於17年3月以約810.9萬元購入，租金回報2.5厘。
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