飽覽翠綠山巒 陽明山莊木系寬廳時尚雅致

港島大潭指標豪宅屋苑陽明山莊，毗鄰大潭郊野公園，居住環境清靜。是次精選該屋苑一個大戶放盤，實用面積超過1460方呎，採3房2套間隔，一室裝潢時尚亮麗，據了解，全屋均用上德國專利暖地設備，用料講究，從單位外望，更可飽覽翠綠連綿山巒。陽明山莊坐落於大潭水塘道88號，樓齡約31年，由18座大廈組成，合共涉約980個單位，戶型涵蓋2房至5房，迎合不同人士所需。項目設施多元，備有室、內外游泳池、網球場及壁球場等，亦有園林式花園平台等休憩空間供住戶使用。屋苑內有超級市場，更設住客穿梭巴士，有2條路線分別往返中環及海洋公園港鐵站，即使在不欲駕車的日子出門仍十分便捷。此外，區內設有多所國際學校，為家長客提供更多選擇。事不宜遲，馬上帶大家走訪這個陽明山莊4座中層33室，實用面積1468方呎，甫入單位，先經修長玄關，已可感受到戶主佈置家居的心思，已鋪德國進口的地暖設備，轉到大廳，開則修長偌大，配上時尚裝潢，空間感與美感並存。客廳主牆用上木系特色牆作點綴，與棕色沙發及地氈配搭得宜，物業另一講究佈置，則是電視櫃下方的北歐真火暖爐，內置排氣管確保無煙無熱，而客廳內亦有玻璃酒櫃，擺放珍藏。飯廳方面，放有橢圓大餐桌，並有對流窗戶，透亮通爽。整個物業依山而建，此放盤向東，從客廳放眼望去，飽覽翠綠群山，蒼翠欲滴，令人心曠神怡，而從飯廳外望，則享內園泳池景致。單位設有3房2套，主人套房與大廳坐向一致，間隔寬敞，在擺放雙人大牀置後可以三邊下牀，浴室並媲美酒店，設有大型浴缸；而另一套房同樣配備闊窗，並用上小屏風分間寢區及辦公空間，浴室部份牆身換成玻璃，拉闊空間感之餘，也帶出型格感覺。