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啟德龍譽兩房月租1.85萬

2021-08-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽1A座低層B室，面積538方呎，兩房間隔，原先叫租1.95萬元，議價後以1.85萬元租出，呎租34.4元。

　　據悉，新租客為家庭客，業主17年3月以約1018.7萬元購入，租金回報2.2厘。



　　祥益區域董事林偉光表示，屯門綠怡居2座低層A室，面積482方呎，兩房間隔，獲外區客承租，以1.1萬元租出，呎租22.8元，若以單位市值約516萬元作計算，租金回報率達2.6厘。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站一號銀海3座高層C室，面積665方呎，屬兩房間隔，望海景，吸引家庭客承租，月租3.2萬元，呎租約48.1元。

一號銀海呎租48.1元

　　業主於09年斥資約768萬元購入，租金回報率約5厘。
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