  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 地產

GENOVA四房月租3.2萬

2021-08-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO GENOVA第29座低層A室，面積1061方呎，4房連套房間隔，望開揚景，連車位以3.2萬租入，呎租約30.1元。據了解，業主於17年10月以1476.9購入，享約2.6厘租金回報。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽1A座低層C室，面積245方呎，開放式間隔，議價後以1.3萬租出，呎租53.1元，據悉，新租客為情侶，業主於19年10月以約650萬購入，租金回報2.4厘。



　　中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌藍天海岸3座低層B室，面積896方呎，3房連套房及儲物房間隔，望內園景，議價後以2.2萬租出，呎租24.6元，業主於04年272.3萬購入，租金回報達9.7厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd