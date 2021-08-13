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新屯門中心三房月租1.3萬

2021-08-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心5座高層H室，面積597方呎，三房間隔，獲同區客承租，議價後以1.3萬元租出，呎租21.8元，以單位市值約712萬元作計算，租金回報率達2.2厘。

　　香港置業市務經理（銷售）許嘉揚表示，觀塘麗港城5座中層A室，面積748方呎，三房間隔，望市景，議價後以2.15萬元租出，呎租28.7元。據悉，新租客為家庭客，業主05年3月以約321.5萬元購入，現享回報約8厘。



　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣泓景臺7座低層E室，面積約478方呎，採兩房間隔，望內園景，原叫租18800元，經議價後以18300元租出，呎租約38.3元。據悉，業主04年3月以約218萬元購入，現租出可享租金回報率約10厘。
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