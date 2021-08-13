飽覽清幽翠綠 加州花園寬敞大廳時尚優雅

元朗大型洋房屋苑加州花園由新地發展，內設有廣場及會所等，猶如一個小市區。是次走訪1個鄰近米埔自然護理區濕地的大屋，實用面積1016方呎，採用3房1套設計，裝潢雅致明亮，並坐向南北，向南為內園清幽景，而向北可望一片翠綠米埔景。加州花園位於元朗和生圍，附近為加州豪園、錦綉花園等，同時亦鄰近米埔自然護理區濕地，內有豐富生態資源，令住戶更貼近大自然。項目提供逾980座洋房，每座洋房也擁有車房及獨立花園。交通方面，住戶可乘搭住客巴士往來港鐵元朗站及上水站，住戶若自行駕車前往元朗市中心，也只需約10分鐘。此外，加州花園自設廣場，店舖提供如便利店、食肆等，可滿足住戶基本生活所需。另外，亦設有住客會所，提供游泳池及網球場等設施。是次走訪加州花園水仙徑單號屋，位置鄰近米埔自然護理區濕地。大屋樓高3層，並設有車庫，可泊約2輛車，洋房實用面積1014方呎，甫進屋內，即見灰調設計的客廳，天花掛有水晶吊燈，提升格調，而廳堂現時置有1張大沙發，方便宴請客人。廳邊設有落地大玻璃，緊接325方呎花園，花園設有圍牆，亦種有多棵綠樹，私隱度高外，亦令人恍如置身大自然，方便家人在此曬太陽，談話家常。大屋2樓為飯廳、廚房及1間睡房。目前，戶主把飯廳及廚房打通，加上一旁的大窗，令整體空間更加明亮寬闊，並設有中島櫃及高身椅，感覺時尚。廚房亦設多組廚櫃，收納及備餐空間充裕。此層的睡房打造成學習室，內置有大櫃、2張工作桌及鋼琴，並外連工作平台，方便工作後於此吹吹風稍作休息。沿著木製樓梯上，為另一睡房及主人套房，均間隔四正，客易擺放寢具外，另一大賣點則為2間房均外連平台，方便賞景，分別向南及北，向南一方外為清靜內園，而向北則望開揚的米埔自然護理區濕地，景觀吸引。浴室方面，設有浴缸，供住戶浸浴放鬆。