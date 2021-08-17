二手頻錄用家市價承接

美聯高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城碧藤閣高層H室，面積1114方呎，為三房連套房間隔，望海景，以2710萬元易手，呎價24327元，買家為同區換樓客。原業主04年4月以約700萬元購入，是次轉手帳面獲利約2010萬元，升值2.87倍。
世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山天宇海1A座中層D室，面積822方呎，三房連儲物室間隔，望海景，議價後以1170萬元易手，呎價14234元，屬市價水平。據了解，原業主於11年11月以645.9萬元購入，帳面獲利524.1萬元離場，升值81%。
日出康城領峯三房890萬沽
利嘉閣高級分區董事梁敬嚴稱，將軍澳日出康城領峯8座右翼高層B室，面積約654方呎，採三房連套房間隔，叫價910萬元，經議價後以890萬元沽出，呎價13609元。據悉，業主於09年12月以約437.5萬元購入，現轉手帳面獲利約452.5萬元。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑L座低層2室，面積650方呎，三房間隔，獲區內首置客垂青，以443萬元（居二價）購入，呎價6815元，屬市價水平。原業主於01年以約82.6萬元（居二價）購入，是次轉手帳面獲利360.4萬元，升值逾四倍。