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二手屋苑紛錄減價成交

2021-08-18 列印
　　據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場6座中層D室，面積370方呎，兩房間隔，議價後以538萬元獲承接，呎價14541元。

  據悉，買家為用家，原業主於11年以208萬元購入，帳面獲利330萬元離場，升值約1.59倍。



　　利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，牛頭角淘大花園P座高層7室，面積約285方呎，一房間隔，望樓景，原叫價540萬元，議價後以523萬元沽出，呎價18351元。據悉，原業主95年10月以約132萬元購入，現轉手帳面獲利約391萬元，升值約三倍。

　　世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園9座高層E室，面積431方呎，兩房間隔，望街景，以530萬元（居二價） 購入，呎價12297元。
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