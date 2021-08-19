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二手頻錄用家市價承接

2021-08-19 列印
■沙田第一城有中層兩房單位，是570萬元易手。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城37座中層A室，面積284方呎，兩房間隔，望內園景，成交價570萬元，呎價20070元。據了解，原業主於06年4月以120萬元購入，帳面獲利450萬元離場，升值3.7倍。

　　中原副分區營業經理鄭俊輝表示，筲箕灣銀河廣場中層C室，面積382方呎，兩房間隔，以640萬元易手，呎價16754元。據悉，買家為自用客，原業主於16年以403萬元買入，帳面獲利237萬元，升值59%。



泓景臺低層戶1278萬易手

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺8座低層C室，面積707方呎，議價後以1278萬元易手，呎價18076元。據了解，買家為首置客，業主於15年以998萬元購入，是次轉手帳面獲利約280萬元，升值約28%。

　　美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，面積554方呎，吸引用家承接，議價後以830萬元成交，呎價14982元。據悉，原業主於11年4月以416萬元購入，是次轉手帳面獲利414萬元，升值近一倍。

　　利嘉閣助理分區經理許喜龍稱，荃灣灣景花園3座中層D室，面積約708方呎，屬三房連套房間隔，望海景，以965萬元沽出，呎價13630元。據悉，原業主於93年7月以333萬元購入，現轉手帳面獲利約632萬元，升值約1.9倍。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑D座高層1室，面積351方呎，買家以445萬元（自由市場價） 購入作自住，呎價為12678元。
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