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太古城低層三房月租2.5萬

2021-08-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城南天閣低層F室，面積646方呎，三房一套間隔，議價後以2.5萬元租出，呎租約38.7元。據悉，新租客為夫婦，業主於95年5月以約423萬元購入，現享回報約7.1厘。

　　祥益高級分行經理林英傑表示，屯門豐景園3座中層8室，面積309方呎，兩房間隔，獲區內客以1.05萬元承租，呎租34元。



　　若以單位市值約470萬元作計算，租金回報率達2.7厘。

　　中原分行經理林恩信表示，荃灣海之戀10座中層A室，面積777方呎，三房連套房間隔，享海景，月租約3.08萬元，呎租39.6元，業主今年以1492萬元購入，租金回報約2.5厘。
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