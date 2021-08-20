二手屋苑紛錄減價成交

太古城兩房1125萬易手
利嘉閣高級經理吳玉蘭稱，鰂魚涌太古城鳳山閣中低層C室，面積約582方呎，採兩房間隔，望開揚景，原先叫價1198萬元，議價後以1125萬元沽出，呎價19330元。據悉，原業主早於84年6月以約46.5萬元購入，持貨約37年，現轉手帳面獲利約1078.5萬元，升值約23倍。
香港置業營業經理林冬盈表示，奧運站君滙港2座高層B室，面積826方呎，屬三房連套房間隔，以2100萬元易手，呎價25424元。據了解，買家為家庭客，原業主於09年6月以約840萬購入，是次轉售帳面賺約1260萬元，升值約1.5倍。
珀麗灣兩房呎售13357元
中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣26座高層F室，面積575方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價780萬元，議價後以768萬元沽出，呎價13357元。據悉，買家為一對年輕情侶，原業主於09年4月以267萬元購入，帳面獲利501萬元，升值近1.9倍。
香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳MONTEREY7A座中層E室，面積561方呎，兩房間隔，以1072萬元易手，呎價19109元。據了解，原業主於17年3月以約736萬元購入，是次轉售帳面賺約336萬元，升值約46%。