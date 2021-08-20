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東周投資會 (2021-08-20)

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二手屋苑紛錄減價成交

2021-08-20 列印
■太古城有兩房單位以1125萬元沽出。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田第一城27座中層A室，面積688方呎，屬三房間隔，望園景，原叫價1050萬元，議價後以1028萬元獲買家承接，呎價14942元。據了解，買家為自用客，原業主於10年4月以445萬元購入，帳面獲利583萬元，升值1.3倍。

太古城兩房1125萬易手



　　利嘉閣高級經理吳玉蘭稱，鰂魚涌太古城鳳山閣中低層C室，面積約582方呎，採兩房間隔，望開揚景，原先叫價1198萬元，議價後以1125萬元沽出，呎價19330元。據悉，原業主早於84年6月以約46.5萬元購入，持貨約37年，現轉手帳面獲利約1078.5萬元，升值約23倍。

　　香港置業營業經理林冬盈表示，奧運站君滙港2座高層B室，面積826方呎，屬三房連套房間隔，以2100萬元易手，呎價25424元。據了解，買家為家庭客，原業主於09年6月以約840萬購入，是次轉售帳面賺約1260萬元，升值約1.5倍。

珀麗灣兩房呎售13357元

　　中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣26座高層F室，面積575方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價780萬元，議價後以768萬元沽出，呎價13357元。據悉，買家為一對年輕情侶，原業主於09年4月以267萬元購入，帳面獲利501萬元，升值近1.9倍。

　　香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳MONTEREY7A座中層E室，面積561方呎，兩房間隔，以1072萬元易手，呎價19109元。據了解，原業主於17年3月以約736萬元購入，是次轉售帳面賺約336萬元，升值約46%。

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