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東周投資會 (2021-08-20)

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屯門置樂花園三房月租1.5萬

2021-08-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林英傑表示，屯門置樂花園7座中層F室，面積584方呎，三房間隔，獲內地客承租，議價後以1.5萬元租出，呎租25.7元，以單位市值約583.5萬元作計算，租金回報率達3.1厘。

　　香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣南昌一號中低層D室，面積417方呎，議價後以1.88萬元租出，呎租45.1元。據悉，新租客為夫婦，業主今年6月以約723萬元購入，現享回報約3.1厘。



　　中原副分區營業經理周世康表示，灣仔匯星壹號中層A室，面積495方呎，兩房間隔，向南，望山景，以27500元租出，呎租56元。據悉，業主12年以880萬元買入單位，租金回報3.8厘。

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