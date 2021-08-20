屯門置樂花園三房月租1.5萬

香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣南昌一號中低層D室，面積417方呎，議價後以1.88萬元租出，呎租45.1元。據悉，新租客為夫婦，業主今年6月以約723萬元購入，現享回報約3.1厘。
中原副分區營業經理周世康表示，灣仔匯星壹號中層A室，面積495方呎，兩房間隔，向南，望山景，以27500元租出，呎租56元。據悉，業主12年以880萬元買入單位，租金回報3.8厘。
奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港為拍攝美劇，當局證實她獲批豁免檢疫入境，但她在抵埗兩天即被本報獨家拍到在公餘時間「周圍走」，引起外界關注是否違反豁免檢疫安排。立法會議員邀請食衞...
2021-08-20
華為副董事長孟晚舟引渡聆訊結束。加拿大卑詩省最高法院法官未有即時宣判，指會在十月二十一日公佈裁決日期。華為加拿大公司發聲明指：「華為一直相信孟女士是清白的。我們也一直相信加拿大的司法體系。」中國外交部...
2021-08-20
繼周三阿富汗東部爆發反塔利班示威，遭塔利班武力鎮壓造成至少三死多傷。塔利班周四繼續慶祝阿富汗獨立日，並宣佈正式成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（The Islamic Emirate of Afghanis...
2021-08-20
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田第一城27座中層A室，面積688方呎，屬三房間隔，望園景，原叫價1050萬元，議價後以1028萬元獲買家承...
2021-08-20
美國聯儲局議息記錄顯示官員多支持今年底「收水」，消息令周三美股大跌，震陷力延續至周四，杜指早段一度下挫270點，及後跌幅收窄至跌111點報34848點；納指曾跌102點報14423點；標指跌32點報4...
2021-08-20
上季屈居德甲射手榜次席的安達施華，今季由法蘭克福轉投實力更強橫的RB萊比錫，就是要再次挑戰去季金靴獎得主、拜仁慕尼黑中鋒羅拔利雲度夫斯基。然而此子上周德甲為新東家處子披甲卻表現平平，他在今晚聯賽次輪主場對史特加前，連日與教練馬殊討論戰術，志矢盡快融入球隊。這名葡萄牙射手開齋心切，一於支持主勝。 （香港時間周六凌晨2:30開賽） 安達施華去季為法蘭克福於德甲上陣三十二次，取得生涯單季最高的廿八球，可惜在射手榜落後以四十一球打破德甲單季聯賽入球紀錄的羅拔利雲度夫斯基排次席。這名廿五歲射手今夏以二千三百萬歐羅（約二億九百萬港元）轉投上屆德甲亞軍RB萊比錫，就是要再次挑戰羅拔仔：「...
2021-08-20
論8月話題，當然是即將於8月26日（四）上映的動畫電影《鱷魚君最後的100天》，除了是改編自四格漫畫版《鱷魚君最後的100天》外，還找來人氣組合ERROR負責粵語配音！
2021-08-17
歌手韓子亮（TL）上周在IG Story連環出Po，指香港某組合成員涉嫌迷姦及行為「狗公」，之後更指保錡「你準備退出娛樂圈」。但隨住TL畀公司照「肺」，呢件本屬非常嚴重指控的事件唔夠一周就Close ...
2021-08-20
奧斯卡金像影后妮歌潔曼來港拍攝美劇不用隔離，被本報獨家報道後，成為受關注的新聞。事緣，她獲港府豁免檢疫入境，只須遵守在指定地點作息的安排，但她被傳媒影到公餘時往中環購物，引起傳染病學者和立法會議員關注，是否涉及違反豁免檢疫安排。當局要認真回應事件，有需要制定更仔細的豁免條件，讓入境者清晰依循，也讓市民安心，豁免不會過於寬鬆而引發風險。 商經局指出，妮歌潔曼獲批豁免檢疫來香港進行指定的專業工作，條件是抵港前須打針、抵港兩周內接受三次檢測、按事前指定行程工作，並在作息地點之間使用點對點交通工具等。現在她被質疑「周圍走」，是否屬實，有待當局查證，須向公眾作出交代，關鍵在於購物是否...
2021-08-20
高伯新日前在其社交網站上載了一段短片，片中練者走入馬格並非只檢查馬匹的健康及狀態，而是悉心為旗下馬匹剪理鬃毛。 練馬師訓練及部署馬匹，大家見識得多，甚少見練者落手落腳為馬匹剪毛，高伯新客串做馬匹剪毛師...
2021-08-20