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觀塘凱滙兩房月租二萬

2021-08-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘凱滙5座低層F室，面積約607方呎，兩房連儲物室間隔，以20000元租出，呎租約33元。據悉，業主於19年1月以約1123.1萬購入，租金回報率約2.1厘。

啟德1號（II）呎租36.8元



　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城恒天閣中層H室，面積584方呎，兩房間隔，望園景，議價後以2.2萬元租出，呎租37.7元，據悉，新租客為外區夫婦。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號（II）3座中層A室，面積544方呎，兩房間隔，議價後以2萬元租出，呎租36.8元。據悉，新租客為夫婦，業主於17年2月以約952.5萬元購入，租金回報2.5厘。
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