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長沙灣曉悅一房月租1.3萬

2021-08-26 列印
　　二手再錄市價租務個案。香港置業助理分區董事謝正表示，長沙灣曉悅高層C室，面積273方呎，一房間隔，議價後以1.3萬元租出，呎租47.6元。據了解，租客為單身一族，業主於14年12月以約506.9萬元購入上述物業，按現水平租金計，回報率逾3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層H室，面積565方呎，屬三房連套房間隔，望少海景，獲租客以2.3萬元租入，呎租40.7元。業主於05年2月以335萬元購入，可享約8.2厘租金回報。



　　中原區域營業董事林龍南透露，北角和富中心14座低層A室，面積1031方呎，三房連套房間隔，望池景，以35000元將單位租出，呎租33.9元。

  據悉，租客為外區專業人士，業主早於85年9月以97萬元購入單位，租金回報達43厘。
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