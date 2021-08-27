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港景峯三房月租3.6萬

2021-08-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事陳荣添表示，尖沙咀港景峯3座高層B室，面積791方呎，三房間隔，原先叫租3.9萬元，減價3000元，以3.6萬元租出，呎租45.5元。據悉，新租客為家庭客，業主於17年8月以約2188萬元購入，租金回報近兩厘。

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德1號（II）3座中高層C室，面積375方呎，屬一房間隔，議價後以1.65萬元租出，呎租44元。



　　祥益高級分行經理林英傑表示，屯門萬寶大廈中層D室，面積254方呎，一房間隔，議價後以8000元租出，呎租31.5元，若以單位市值約364萬元計算，租金回報率可達2.6厘。

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