外望清幽樹景 美景閣柔和大廳典雅舒適

坐落於又一村的美景閣，僅涉15伙，毗鄰大坑東遊樂場及花墟公園，是次精選該項目罕有特色戶放盤，實用面積超過1175方呎，採3房1套間隔，一室裝潢典雅柔美，最大賣點是附連1160方呎天台，外望清幽內街及綠樹景，時刻靜享私人戶外空間。美景閣位於又一村玉蘭路，樓齡約36年，採單幢式設計，實用面積介乎913至1175方呎。住戶日常可到鄰近的又一城購物，該處設有戲院、溜冰場及各式商店。另一方面，項目門前的大坑東道，已有不少巴士及小巴途經，往返尖沙咀及中環等地皆便捷，步行至港鐵石硤尾站亦不消10分鐘，在不欲駕車的日子提供多種選擇。美景閣旁邊即為大坑東遊樂場，花墟公園及旺角大球場也是咫尺即達，休憩配套相當不俗。馬上與大家一起走訪這個頂層連天台特色戶，實用面積1175方呎，3房1套連工人套房設計，附連1160方呎天台及2個有蓋車位。甫入大廳，廳區呈長直形，客飯兩廳面積勻稱，相當闊落，裝潢細緻典雅，客廳擺放大型組合沙發及茶几後，仍有充裕活動空間，天花裝有滲光燈槽，絲絲柔光配上大型中式藝術畫作，令家居更添格調。飯廳擺放有長餐桌及掛有水晶吊燈，入牆玻璃櫃放滿收藏，成為用餐區中的點綴，一旁則設有吧枱及半開放式廚房。放盤一大賣點為附連逾千呎天台，靜享內街一帶市景及綠樹景，住客可按個人喜好將之布置成私人花園，盡享園藝樂趣，還是廣邀親友共聚，亦為一大樂事。間隔方面，單位為3房1套設計，各房開則皆工整實用，當中主人套房面積偌大，擺放雙人大牀後仍可三邊下牀，同樣用上滲光燈槽設計，並配備闊窗採光，戶主利用摺門作間隔，打開後主臥與兒童房空間相連，不但令一室於視覺上更顯寬廣，照顧子女亦更為方便。