二手屋苑錄用家市價承接

牽晴間三房呎售13288元
利嘉閣助理分區經理林偉明表示，粉嶺牽晴間10座中低層B室，面積約556方呎，為三房連套房間隔，望市景，原叫價750萬元，議價後以738.8萬元沽出，呎價13288元。據了解，原業主於98年5月以約240.8萬元購入，現轉手帳面獲利約498萬元，升值約2.1倍。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑A座高層13室，面積530方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以458萬元（居二價）購入作自住，呎價8642元，屬市價水平。
原業主於00年以約67.9萬元（居二價）購入單位，是次轉手帳面獲利約390.1萬元，升值逾5倍。
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角城市花園4座高層E室，面積883方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1450萬元承接，呎價16421元，屬市價水平。據了解，原業主於16年6月以1042萬元購入作自住，帳面獲利408萬元，升值39%。
中原分行經理曾文慧表示，旺角SKYPARK高層C7室，面積315方呎，屬開放式單位，望市景，原叫價660萬元，議價後以640萬元成交，呎價20317元。據了解，原業主於15年7月603.8萬元購入，現轉手帳面獲利36.2萬元離場。