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珀麗灣海景戶月租1.25萬

2021-09-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣17座高層J室，面積378方呎，享海景，月租叫價1.4萬元，議價後以1.25萬元租出，呎租33.1元。據悉，新租客為一名年輕人，業主於10年9月以257萬元買入單位，現租出單位，租金回報5.8厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，旺角利奧坊．曉岸2座中低層J室，面積249方呎，一房間隔，望市景，原先叫租1.55萬元，議價後以1.43萬元租出，呎租57.4元。據悉，新租客為情侶，業主於19年12月以約558萬元購入，租金回報率逾3厘。



　　中原分行經理李百達表示，鰂魚涌太古城金星閣高層D室，面積582方呎，兩房間隔，望內園景，以2.3萬元租出，呎租39.5元。
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