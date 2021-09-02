二手屋苑獲用家市價承接

沙田第一城兩房550萬沽
祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門寶怡花園3座低層B室，面積415方呎，兩房間隔，議價後以495萬元易手，呎價11928元，屬市價水平。據悉，原業主於04年以85.2萬元購入，是次轉手帳面賺409.8萬元，升值逾四倍。
世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城21座低層C室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，議價後以550萬元沽出，呎價16820元。據了解，原業主於13年1月以319萬元購入，帳面獲利231萬元離場，升值72%。
美聯首席高級營業經理黃永財表示，長沙灣喜盈中層B室，面積666方呎，屬三房一套間隔，獲換樓客承接，成交價1200萬元，呎價18018元。原業主於15年11月以817萬元購入，是次轉手帳面獲利383萬元，升值約47%。
利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城2座中層A室，面積約682方呎，屬三房連套房間隔，望樓景，以995萬元沽出，呎價14589元。據悉，原業主於07年6月以約283萬元購入，現轉手帳面獲利約712萬元，升值約2.5倍。
中原分行經理任修明表示，上水奕翠園5座中層G室，面積865方呎，三房連套房間隔，議價後以1118萬元獲承接，呎價12925元。