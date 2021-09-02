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二手屋苑獲用家市價承接

2021-09-02 列印
■元朗YOHO Town有低層兩房單位，獲上車客以市價715萬元承接。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分行經理林頌宜表示，元朗YOHO Town第5座低層A室，面積433方呎，兩房間隔，原先叫價720萬元，議價後以715萬元成交，呎價16513元，屬市價水平，買家為上車客。原業主則於18年8月以660萬元購入，帳面獲利55萬元，升值8.3%。

沙田第一城兩房550萬沽



　　祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門寶怡花園3座低層B室，面積415方呎，兩房間隔，議價後以495萬元易手，呎價11928元，屬市價水平。據悉，原業主於04年以85.2萬元購入，是次轉手帳面賺409.8萬元，升值逾四倍。

　　世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城21座低層C室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，議價後以550萬元沽出，呎價16820元。據了解，原業主於13年1月以319萬元購入，帳面獲利231萬元離場，升值72%。

　　美聯首席高級營業經理黃永財表示，長沙灣喜盈中層B室，面積666方呎，屬三房一套間隔，獲換樓客承接，成交價1200萬元，呎價18018元。原業主於15年11月以817萬元購入，是次轉手帳面獲利383萬元，升值約47%。

　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城2座中層A室，面積約682方呎，屬三房連套房間隔，望樓景，以995萬元沽出，呎價14589元。據悉，原業主於07年6月以約283萬元購入，現轉手帳面獲利約712萬元，升值約2.5倍。

　　中原分行經理任修明表示，上水奕翠園5座中層G室，面積865方呎，三房連套房間隔，議價後以1118萬元獲承接，呎價12925元。
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