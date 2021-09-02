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帝柏海灣中高層單位月租3.1萬

2021-09-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣2座中高層A室，面積744方呎，原先叫租3.6萬元，議價後以3.1萬元租出，呎租41.7元。據悉，新租客為家庭客，業主於03年3月以約388萬元購入，享租金回報約9.6厘。

　　香港置業首席聯席董事朱永健表示，筲箕灣香島2座低層D室，面積695方呎，兩房間隔，原先叫租2.6萬元，議價後以2.5萬元租出，呎租36元。業主於17年4月以約1301.1萬元購入，租金回報2.3厘。



　　中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣17座高層J室，面積378方呎，望海景，月租叫價1.4萬元，議價後以1.25萬元租出，呎租33.1元。據悉，新租客為一名年輕客，業主於10年9月以257萬元購入，租金回報5.8厘。
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