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屯門御海灣一房月租1.2萬

2021-09-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門御海灣2座低層M室，面積約314方呎，屬一房間隔，望內園池景，原叫租1.25萬元，議價後以1.2萬元租出，呎租38.2元。

  據悉，業主去年7月以約605.2萬元購入，租金回報率約2.4厘。



　　香港置業營業經理林冬盈表示，旺角利奧坊．凱岸2座中層K室，面積278方呎，一房間隔，望樓景，以1.45萬元租出，呎租52.2元。

  據悉，新租客為單身客，業主於18年6月以約709.7萬元購入，租金回報2.5厘。

　　祥益地產高級分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園6座中層H室，面積494方呎，兩房間隔，獲區外客垂青，以1.2萬元租出，呎租24.3元，以單位市值約626萬元計算，租金回報率達2.3厘。

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