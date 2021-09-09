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薈蕎開放式單位月租1.34萬

2021-09-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍薈蕎2翼中層C雙號室，面積252方呎，開放式間隔，以1.34萬元租出，呎租53.2元。據悉，原業主於18年以527萬元購入，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

愉景新城三房呎租30.3元



　　香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣喜遇低層F室，面積298方呎，一房間隔，原先叫租1.45萬元，議價後以1.3萬元租出，呎租43.6元。據了解，租客為夫婦。業主於17年9月以約432.7萬元購入上，現享租金回報約3.6厘。

　　美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城8座低層A室，面積約659平方呎，三房連套房間隔，原先叫租約2.1萬元，議價後以2萬元租出，呎租約30.3元。業主12年3月以398萬元購入，現享租金回報約6厘。
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