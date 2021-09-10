恒地逾81億奪土瓜灣項目

市建局旗下土瓜灣庇利街/榮光街項目昨日開標，由恒基地產以逾81億元、力壓其餘五家入標財團奪得，以可建樓面逾71萬方呎計，每呎樓面地價11414元，屬市場估值下限。每呎樓面地價11414元恒基發言人表示，很高興成功投得市建局庇利街/榮光街商住發展項目，項目位處市區核心地段，集團對該區相當熟悉，包括旗下已發展的項目啟岸，以及區內數個舊樓重建項目，同時亦對該區發展潛力具信心，並期待跟市建局攜手合作，為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。該局早前公開邀請發展商就項目提交合作發展意向書，其後邀請33家符合要求的發展商及財團，入標競投合作發展，8月23日截標時，共接獲六份標書。項目2016年3月展開，地盤面積79720方呎。項目完成後，預計可提供上限為71.75萬方呎的總樓面面積。成功取得項目的發展商，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。發展商亦須按發展協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目。萊坊：中標價合理萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，是次中標價合理，未來市建局會以「小區」形式發展為主，這項目亦有指導性作用，同時認為本港市區大部份舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來市建局會加快舊區重建及復甦進度，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，所以這類型項目會愈來愈多，並認為項目住宅每呎售價由2.5萬元起。