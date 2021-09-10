  • 2021年9月10日 星期五
  • 31º
  • 71%
熱門： 南豐新邨一號風球易服健康碼陳山聰

日報新聞 > 地產

二手屋苑錄減價成交

2021-09-10 列印
　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並獲用家承接。利嘉閣市務經理黃毓文稱，粉嶺牽晴間4座極低層B室，面積約436方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，議價後以625萬元成交，呎價14335元，屬市價水平。據了解，原業主於16年6月以約380萬元購入，現轉手帳面獲利約245萬元，升值約64%。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦豐苑錦荷閣高層15室，面積422方呎，屬兩房間隔，望部份海景，原先叫價500萬元，議價後以485萬元（居二市場價）沽出，呎價11493元。據了解，原業主於09年以120萬元（未補地價）購入，帳面獲利365萬元，升值三倍。



　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門邁亞美海灣5座低層G室，面積480方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以598萬元購入作自住，呎價為12458元，屬市場價成交。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd