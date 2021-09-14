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環宇海灣兩房月租1.7萬

2021-09-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理黃志輝表示，荃灣環宇海灣6座極高層D室，面積488方呎，兩房間隔，議價後以1.7萬元租出，呎租35元，租客為區內家庭。業主於18年以810萬元購入，現可享約2.5厘租金回報。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門新圍苑D座低層8室，面積401方呎，兩房間隔，以1.1萬元租出，呎租27.4元。據悉，租客為區內短租客，租金回報率達3.3厘。



　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO GENOVA第15B座中層C室，面積525方呎，屬兩房間隔，望內園景，獲外區租客以14488元承租，呎租約28元。據了解，業主於17年7月以648.43萬元購入，享約2.7厘租金回報。
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