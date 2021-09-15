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南昌站匯璽兩房月租2.5萬

2021-09-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯業務董事周鍵喬表示，南昌站匯璽7座中高層E室，面積461方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，獲同區客承租。業主原叫租2.8萬元，經議價後以2.5萬元租出，呎租約54.2元。業主於19年10月斥資1109.14萬元購入，租金回報率約2.7厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門龍成花園特色連平台戶，面積695方呎，三房連工人房間隔，獲同屋苑住客以1.7萬元承租，呎租24.5元，若以單位市值約803萬元作計算，租金回報率達2.5厘。



　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣永華大廈低層E室，面積330方呎，屬兩房間隔，望開揚城市景，獲外區租客以1.1萬元租入，呎租約33.3元。據了解，業主於去年4月以387萬元購入，租金回報約3.4厘。
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