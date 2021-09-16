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南浪海灣兩房月租1.48萬

2021-09-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林英傑表示，屯門南浪海灣5座高層B室，面積524方呎，兩房間隔，獲區內客以1.48萬元「即睇即租」，呎租28.2元，以單位市值約743萬元計算，租金回報率2.4厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居2座高層F室，面積787方呎，經議價後以2.75萬元租出，呎租34.9元。據悉，新租客為家庭客，業主於19年6月以約780萬元購入，若以目前租金計算，回報率約逾4厘。



　　香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德1號（II）3座低層F室，面積564方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以2.06萬元租出，呎租約36.5元。據悉，新租客為夫婦，業主於17年1月以約902.8萬元購入，租金回報2.7厘。

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