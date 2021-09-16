南浪海灣兩房月租1.48萬

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居2座高層F室，面積787方呎，經議價後以2.75萬元租出，呎租34.9元。據悉，新租客為家庭客，業主於19年6月以約780萬元購入，若以目前租金計算，回報率約逾4厘。
香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德1號（II）3座低層F室，面積564方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以2.06萬元租出，呎租約36.5元。據悉，新租客為夫婦，業主於17年1月以約902.8萬元購入，租金回報2.7厘。
衞生防護中心轄下科學委員會開會後建議，十二至十七歲青少年只需打一針復必泰；並指青少年接種科興後產生的抗體水平比成年人更高，建議政府向科興提取更多數據，以盡快走完所有程序，讓青少年多一個疫苗選擇。 委員...
2021-09-16
內地藝人趙薇上月底突然遭官方封殺，有消息指她被列作「劣跡藝人」，參與過的舊作品，包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品，被多個網上影視平台下架。其後趙薇的行蹤成謎。但有網民日前發現，「消失」近二十天的趙薇在老家安徽蕪湖現身，疑似在中國移動營業廳辦理業務，之後更除口罩，與工作人員合照留念。據照片可見，當日趙薇打扮隨性，略顯疲憊及憔悴。 據網民發佈的照片，趙薇當時臉上笑容滿面，身穿紫色衣服，搭配綠色五分褲，頭戴編織帽，散着一頭長髮，打扮隨性。她身後背景是中國移動營業廳，座位上寫着「政企客戶部」。辦理業務完畢後，趙薇更除下口罩與工作人員合影留念，其身後有一位身穿保安服的...
2021-09-16
英國在東京奧運男子4x100接力奪銀牌，但成員之一的烏賈（圖左一）早前被驗出服禁藥。國際檢測機構宣佈，烏賈的B瓶樣本同被驗出禁藥，案件已轉交至國際體育仲裁法庭，一旦裁定違規，英國隊獎牌極大機會被褫奪，中國有望後補奪銅。 烏賈於今夏代表英國出戰東京奧運男子4x100接力，並成功奪得銀牌。然而，他於上月被驗出其A瓶尿液樣本含兩種禁藥。他之後要求為其B瓶樣本作檢測而作覆核，國際檢測機構周二宣佈，烏賈的B瓶樣本同被驗出禁藥，肯定有服禁藥。案件已轉交至國際體育仲裁法庭反興奮劑部門，以裁定烏賈有否違反興奮劑條例。
2021-09-16
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。利嘉閣高級市務經理王亦俊稱，將軍澳日出康城晉海5B座高層C室，面積約490方呎，採兩房間隔，以917萬元沽出，呎價18714元，屬市價水平。據悉，買家為...
2021-09-16
金管局與人民銀行昨日聯合公佈，將於下周五（24日）啟動債券通「南向通」，讓合資格內地機構投資者可在香港投資任何債券，惟設有年度及每日額度限制，分別為5000億元人民幣及200億元人民幣。特首林鄭月娥表...
2021-09-16
拿玻里今晚歐霸C組首輪作客李斯特城前，盛傳中堅高列巴尼等四名主力，因月初曾赴英國政府紅色旅遊名單的國家踢世界盃外圍賽，大有機會缺陣。然而，狐狸也續有四守將因傷缺陣，陣中射手占美華迪和對手鋒將梅頓斯過往此賽事腳風不順，故今仗和值得一博。（Now643台周五凌晨3:00直播） 據英國《每日郵報》報道，拿玻里中鋒域陀奧森漢、高列巴尼、左閘拉亞馬尼及門將奧斯賓拿，因九月初世盃外在英國政府紅色旅遊名單的國家比賽過，今仗大有機會不能上陣。周二消息指球員赴羅馬的英國駐意大利使館申請特殊簽證，可惜一直未有消息，該隊主席迪羅倫迪斯擔憂道：「己隊不能在域陀奧森漢及高列巴尼缺陣下對李斯特...
2021-09-16
日本耳機品牌ag早前在當地推出一款入門真無 耳機COTSUBU，除了定價吸引，耳機本身不乏賣點，如每邊耳筒輕至3.5g，佩戴舒適兼有七種配色任選，加上甫推出即獲得日本權威「VGP2021 Summer...
2021-09-14
Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》熱爆全球，上映前，擔任男主角的劉思慕因為五官普通備受爭議，有傳打得又睇得的《真人快打》男星林路迪，卻因太靚仔而錯失「尚氣」一角！原來兩年前選角時，T...
2021-09-16
衞生防護中心轄下的科學專家經商議之後，建議十二歲至十七歲的青少年只需接種一劑復必泰疫苗，原因是在他們打針的好處與出現心肌炎的風險之間，取得平衡。現時香港疫情放緩，這個建議不失為權宜之計，也為了青少年的健康着想，但若爆發變種病毒疫情，當局就要有足夠的復必泰，加快為青少年接種第二劑。 科學界已經確認，心肌炎是接種復必泰疫苗後的副作用之一。本港青少年自六月中開始接種復必泰以來，一共出現三十七宗心肌炎個案，當中大部份為男生。為了減少青少年打復必泰後出現心肌炎，在本地持續清零下，只為他們打一針，提供起碼的抗疫力，已然足夠。不過，環球疫情起伏不定，加上變種病毒隨時有入侵本港的風險，當局...
2021-09-16
昨晚谷中舉行八場賽事，何澤堯先憑呂廄「辣得驕」打開今季勝門，繼而以羅廄「俏芳華」捧走鄉村俱樂部盃，但在騎師王方面仍不敵潘頓，後者取得一冠兩亞一季，以四分壓倒何澤堯。其餘霍利時與霍宏聲憑「睡眠攻略」食頭...
2021-09-16