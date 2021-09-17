二手屋苑頻錄減價成交

美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣宇晴軒5座高層E室，面積501方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，原叫價1000萬元，議價後以985萬元成交，呎價19661元。據了解，原業主於10年3月以383萬元購入，是次轉手帳面獲利602萬元，升值1.57倍。
泓景臺三房1268萬沽
祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御中層F室，面積342方呎，一房間隔，獲區外首置客垂青，以590萬元購入作自住，呎價17251元，屬市價水平。原業主於17年以約455.6萬元購入，是次轉手帳面獲利約134.4萬元。
香港置業區域營業董事文啟光表示，長沙灣泓景臺8座中層C室，面積709方呎，三房間隔，原先叫價1300萬元，議價後以1268萬元沽出，呎價17884元，據了解，買家為家庭客。原業主於06年7月以約444.9萬元購入，是次轉售帳面賺約823.1萬元，升值約1.85倍。
粉嶺名都呎售14173元
利嘉閣助理分區經理林偉明表示，粉嶺名都6座高層D室，面積約369方呎，為兩房間隔，望開揚景，原叫價550萬元，議價後以523萬元沽出，呎價14173元。據了解，原業主於14年6月以約295萬元購入，現轉手帳面獲利約228萬元，升值約77.3%。