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屯門兆康苑兩房月租1.15萬

2021-09-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門兆康苑T座中層1室，面積447方呎，兩房間隔，租客為區內客，議價後以1.15萬元租出，呎租25.7元，以單位市值約498萬元作計算，租金回報率達2.8厘。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站維港灣5座高層C室，面積723方呎，屬三房一套連工人房間隔，景觀開揚，吸引本地家庭客承租，月租3.05萬元，呎租約42.2元，業主於08年1月斥資約600萬元購入，回報率約6.1厘。



　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀港灣豪庭1座高層A室，面積322方呎，兩房間隔，叫租1.6萬元，議價後以1.5萬元租出，呎租46.6元。 據悉，新租客為夫婦，業主於去年5月以約623萬元購入，租金回報2.9厘。

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