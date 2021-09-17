罕有連花園戶 銀巒閣高曠廳堂展現空間

九龍塘銀巒閣以低密度發展，只供應複式單位，是次精選的地下連花園複式戶放盤，市場罕有，實用面積超過3560方呎，放盤採全4套房設計，裝潢時尚，除了逾千呎巨型大廳之外，還設家庭廳，於都市盡情享受悠閒寫意生活。銀巒閣位於衙前圍道75號，於1981年入伙，僅提供8個單位，皆以大碼開則，實用面積介乎3235至3965方呎，亦只設連花園的下複式及連天台的上複式單位。物業位處內街，毗鄰蘭開夏道及喇沙利道，相當寧靜。屋苑擁有小學41校網優勢，附近即為喇沙書院及喇沙小學，區內亦有不少國際學校，加上周邊設有九龍仔公園及運動場等綠化康體設施，配套齊全。放盤屬地下連花園複式戶，實用面積3568方呎，甫入屋內，複式下層為客飯廳所在，客廳柔美淺調作裝潢佈置主軸，配上灰色大型沙發及地氈，天花設有滲燈，一旁放有陶瓷花瓶等藝術品，凸顯巨廳氣派，大方得體，而旁邊更有設有吧枱，一列矮身置物櫃客廳一直伸延至吧枱區，拉闊空間感。飯廳中央則放有圓形大餐桌，與半開放式廚房相連，相當寬敞，並有酒櫃及用上採用黑色玻璃牆身，極具格調。移步至私人花園，與巨廳連接，已放有戶外家具，一家大細可於此處共敍天倫，或化作私人派對場所，同時提供充裕地方栽種花卉植物，盡享悠然生活。拾級而上為家庭廳及房間所在，家庭廳面積偌大，近窗位置闢作辦公空間，書架上放滿藝術品及獎牌等。單位共有4套房，其中1間為多用途房，而另外3間則作睡房用，當中主臥安放雙人大牀及訂造大型衣櫃後，一隅仍可擺放大型健身器材，並配有闊窗引光，完全不感侷促。