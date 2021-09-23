富豪花園呎價1.15萬
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town 1座中層E室，面積433方呎，兩房間隔，原叫價768萬，終以760萬成交，呎價17552元。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑E座高層8室，面積650方呎，三房兩廳間隔，累減20萬至440萬（居二市場價）成交，呎價6769元，屬低市價成交，新買家為區內綠表客。
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳清水灣半島6座低層H室，面積608方呎，三房間隔，原業主開價950萬，議價後減至925萬沽出，呎價15214元。
美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨三期百老匯86號中低層C室，面積848方呎，三房一套間隔，原叫價1220萬，減價182萬，終以1038萬成交，呎價12241元，低市價約5%。
美孚三房減182萬沽
美聯聯席區域經理黃森傑表示，新蒲崗譽‧港灣6座低層G室，面積525方呎，兩房間隔，望開揚內園景，原叫價1080萬，原業主減價85萬，終獲外區客以995萬承接，呎價18952元，低市價近8%。
中原分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島10座高層A室，面積508方呎，兩房間隔，向內園，叫價990萬，獲區內分支家庭議價後以971.5萬承接，呎價19124元。