  • 2021年9月23日 星期四
  • 27º
  • 94%
熱門： AI換臉中秋葵涌地產商六合彩

日報新聞 > 地產

城市花園三房1980萬易手

2021-09-23 列印
　　市場氣氛偏向淡靜，惟豪宅物業仍受買家垂青，市場續錄大額成交。世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園13座高層A室，面積1049方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1980萬承接，呎價18875元，屬市價。原業主於2015年11月以1400萬購入上述單位自住，持貨近六年獲利580萬。

　　世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢茅坪新村單號村屋，建築面積2100方呎，四房一套兩廳間隔，享山海雙景，原叫價1800萬，減價112萬，獲買家以1688萬承接，呎價8038元。原業主於2012年5月購入上址，當時作價1130萬，持貨九年獲利558萬。



　　中原分行經理白志華稱，上環荷李活華庭B座低層F室，面積615方呎，兩房，以1220萬成交，呎價19837元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd